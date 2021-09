Non ci sono feriti o intossicati

Incendio in uno stabilimento della zona industriale di Cassinetta

Principio di incendio nella giornata di ieri, mercoledì 29 settembre, all'interno di uno stabilimento sito nell'area industriale di Cassinetta di Lugagnano: l'intervento dei vigili del fuoco di Inveruno attorno alle 13.30: il fuoco è divampato da un filtro di aspirazione polveri. Per fortuna la situazione si è risolta senza complicazioni con la messa in sicurezza del sito. Non si cono stati nè feriti nè intossicati.