Incendio questa mattina, martedì 24 marzo, alla ditta Mgm Giorgi di Santo Stefano Ticino.

Incendio in un’azienda di Santo Stefano

Stando alle prime informazioni fornite dai Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, per cause ancora in fase di accertamento, è scoppiato un principio di incendio all’interno del capannone. Il titolare avrebbe iniziato a spegnerlo con l’estintore in dotazione ma ha preferito comunque l’intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area. Sul posto, in via precauzionale, anche ambulanza e automedica ma nessuno è rimasto intossicato.

