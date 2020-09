Incendio in un’azienda di Castelletto, sul posto tre ambulanze

Grande dispiegamento di forze per un incendio divampato stamattina, 4 settembre, in una ditta di prodotti farmaceutici a Castelletto di Abbiategrasso

Incendio in una ditta di Castelletto

L’allarme è stato lanciato alle 8.30 di questa mattina, venerdì 4 settembre, da via Brisconno, nella zona tra Castelletto e Vermezzo, dove in un’azienda è divampato un incendio. L’incendio sarebbe scoppiato per cause accidentali. Il rogo è divampato in una zona dello stabilimento dove avviene il travaso di materiali infiammabili. Due operai rispettivamente di 24 e 32 anni sono rimasti feriti, fortunatamente in modo non grave. Sul posto diverse ambulanze, i Vigili del fuoco e la Polizia locale per isolare la zona nel caso si verificasse un’esplosione.

