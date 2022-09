Attimi di paura nella giornata di oggi a Legnano per un incendio sviluppatosi in un'abitazione in via Flora 4.

Incendio in un'abitazione, leggermente intossicato un 12enne

L'allarme è scattato attorno alle 15 quando sono divampate le fiamme che hanno portato sul posto i Vigili del Fuoco di Legnano. I pompieri in men che non si dica hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento del rogo.

Leggermente intossicato un 12enne che è rimasto imprigionato tra le fiamme e liberato da un vicino di casa che ha sfondato la porta.