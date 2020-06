Incendio in una villetta, Vigili del fuoco sul posto – FOTO

Cinque mezzi dei Vigili del fuoco per sedare l’incendio scoppiato in una villetta a Casterno

Questa mattina, lunedì 22 giugno, intorno alle 11, un incendio è scoppiato in una villetta di Casterno, frazione di Robecco sul Naviglio, in via Quadro Morione. Sul posto sono intervenuti cinque mezzi dei Vigili del fuoco per sedare le fiamme. Fortunatamente nessuno era presente in quel momento nell’abitazione, e non ci sono stati feriti.

