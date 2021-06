Incendio in una villetta, arrivano i pompieri

Incendio in una villetta nella frazione di Sant'Ilario di Nerviano.

Incendio in una villetta, pompieri sul posto

Fiamme e fumo dai locali di una villetta. E' quello che è accaduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 16 giugno, in via Villanova, nella frazione di sant'Ilario di Nerviano.

All'interno dell'abitazione vi era una persona che, resosi conto dell'incendio, è uscita all'esterno chiedendo aiuto.

Subito è partita la chiamata al 112, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Legnano e quelli di Rho che in questi momenti sono impegnati nel sedare l'incendio. Sul posto anche ambulanza e automedica dell'ospedale pronti a soccorrere persone rimaste ferite o intossicate dal fumo.

Di feriti non ce ne sono stati.