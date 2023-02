Incendio in una palazzina a Boffalora

Nella notte tra venerdì e sabato un incendio è divampato in un appartamento in una palazzina di due piani a Boffalora Sopra Ticino in via Calderari.

Tre appartamenti inagibili

Nella notte tra venerdì e sabato un incendio è divampato in un appartamento in una palazzina di due piani a Boffalora Sopra Ticino in via Calderari.

Era da poco passata la 1 di sabato 4 febbraio , quando l’incendio è scoppiato. Si tratta di case comunali, più di 10 appartamenti. L’ampio fronte delle fiamme ha reso inagibili tre appartamenti , quello coinvolto dal rogo, uno al piano terra e uno al secondo piano.

I pompieri portano in salvo una donna e il suo cane

Sul posto per domare le fiamme sei squadre di Vigili del Fuoco, affiancati dai Carabinieri, due ambulanze e un’auto medica.

Il vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento, che sono durate diverse ore, hanno portato in salvo un’inquilina e il suo cane del secondo piano, che si trovava sopra al piano interessato dall’incendio , che era terrorizzata dalle fiamme e dal fumo e si rifiutava di uscire.

Per accertamenti una donna è stata trasporta al pronto soccorso dell’ospedale di Magenta.