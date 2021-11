Incendio in una officina cittadina

Magenta

Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco

Incendio in una officina sita in via Brodolini a Magenta. L'allarme è scattato questa mattina, venerdì 5 novembre, alle 8.45.

Incendio in una officina di Magenta

Nessun ferito importante ed allarme rientrato in poco tempo grazie all'intervento dei Vigili del fuoco, i quali hanno hanno spento il principio di incendio in poco tempo e messo in sicurezza l'officina di via Brodolini. Dalle prime verifiche le fiamme avrebbero preso origine da due vetture dentro l'officina. Nessun danno agli appartamenti sopra la struttura.

I soccorsi

Oltre ai pompieri, intervenuti con 4 mezzi (da Inveruno, Milano e Legnano), sul posto è stata chiamata anche l'ambulanza per due uomini di 65 e 73 anni. Come detto, nessun ferito grave ma uno dei due è stato portato in codice verde in ospedale per accertamenti, a seguito di inalazione fumo d’incendio, nulla di preoccupante.