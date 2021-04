Incendio in una ditta di Corbetta

Incendio nel pomeriggio di venerdì all’interno della ditta Sitim Olafer, sita in via Monte Cervino a Corbetta. Non si registrano feriti o intossicati

Incendio nel pomeriggio di venerdì all’interno della ditta Sitim Olafer, sita in via Monte Cervino a Corbetta. Diversi i mezzi dei vigili del fuoco giunti sul posto per domande le fiamme, divampate nel locale vernciatura della ditta, specializzata in impianti di stoccaggio. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o intossicata a causa del rogo.