Incendio in una corte: pompieri in azione.

Incendio in una corte di Abbiategrasso: pompieri in azione.

Ieri, venerdì 1 luglio, intorno alle 18,30, i vigili del fuoco volontari di Inveruno sono intervenuti in supporto dei colleghi di Abbiategrasso e insieme all autoscala di magenta per un incendio in via Colombo ad Abbiategrasso. Il rogo ha interessato un ricovero di attrezzi che si è poi propagato in una parte di un tetto di una abitazione all’interno di una corte di via Colombo.La via è stata chiusa al traffico dalla polizia locale per consentire le operazioni in sicurezza.

Presente anche il 118 che ha soccorso due persone: una per una leggera inalazione di fumo e l’altra per una contusione. Non è stato però necessario il trasporto in ospedale.