Incendio in un palazzo: "Tenete chiuse le finestre"

Pompieri al lavoro

Allarme a Legnano: tutti i residenti, una sessantina di famiglie, sono stati evacuati. Il Comune invita, per quanto possibile, a non respirare il fumo sprigionatosi dal rogo.



Incendio in un palazzo di via Ariberto d'Intimiano, nel quartiere legnanese di Legnarello.

Incendio a Legnarello: a fuoco un palazzo di cinque piani

Il rogo è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 29 aprile 2022. Sul posto, un condominio di cinque piani sul tetto del quale erano in corso alcuni lavori edili, sono intervenuti diversi mezzi dei Vigili del fuoco. Tutti i residenti, una sessantina di famiglie, sono state evacuati. Sul posto anche la Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi del caso e gestito la viabilità, la Protezione civile e un'ambulanza. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Al momento le operazioni di spegnimento delle fiamme non sono ancora concluse. L'Amministrazione comunale invita gli abitanti del quartiere a tenere chiuse le finestre per precauzione.