Incendio in un negozio? No, era una sigaretta accesa finita nel tombino

Incendio in un negozio? No, era una sigaretta accesa in un tombino. E' successo a Legnano.

Sigaretta nel tombino scambiata per un incendio

Alcuni passanti avevano notato del fumo intorno al negozio e hanno pensato che vi fosse un incendio. Così è stato lanciato l'allarme. In realtà si trattava di una sigaretta accesa - lanciata da qualcuno - e finita in un tombino. E' quanto successo la mattina di sabato 14 settembre 2024 a Legnano. L'allarme è stato lanciato, intorno alle 12, da alcune persone che si trovavano all'esterno del Tecnoman, negozio di bricolage che si trova lungo la Saronnese.

L'intervento

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Vigili del fuoco del distaccamento legnanese che hanno provveduto anche - per precauzione - a far evacuare il negozio. Ma si è accertato che il fumo era quello che arrivava da un vicino tombino nel quale era finito un mozzicone acceso.