Incendio in un mobilificio: arrivano i Vigili del Fuoco

L'allarme nel mobilificio è scattato nella mattinata di ieri, mercoledì 29 marzo 2023, poco dopo le 7.30, al civico 32 di via Ossona a Casorezzo.

Incendio al mobilificio, arrivano i Vigili del Fuoco

Stando a una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero sprigionate da un quadro elettrico per poi intaccare le protezioni di un macchinario. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco volontari di Inveruno che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Non si sono registrati feriti né intossicati.