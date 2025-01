Incendio in un garage: intervengono i Vigili del fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco a Villa Cortese per l'incendio di un garage.

Alle ore 10:35 i vigili del fuoco di Busto-Gallarate sono intervenuti in supporto ai colleghi del Comando di Milano nel comune di Villa Cortese in via Buonarroti per l'incendio di un box di un'abitazione, il tempestivo intervento e l'utilizzo di un'apposita schiuma estinguente hanno permesso di circoscrivere le fiamme evitando che potessero coinvolgere anche la casa nelle immediate vicinanze.