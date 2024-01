Incendio in un fienile con 150 rotoballe

Incendio nel fienile della Cascina Oldani a Cisliano: 21 pompieri al lavoro per domare le fiamme.

In fiamme il fienile della cascina

Il rogo si è propagato oggi, mercoledì 3 gennaio 2024, intorno alle 17 in un capannone adibito a fienile alla Cascina Oldani di Cisliano. Sul posto, per cercare di domare le fiamme, sono intervenuti ben 21 Vigili del fuoco delle sedi di via Sardegna, di Magenta, di Abbiategrasso e di Rho.

Nel fienile c'erano 150 rotoballe di fieno

Le fiamme si sono sviluppate nel giro di pochissimi minuti a causa della presenza di 150 rotoballe di fieno. Per fortuna nessuna persona risulta essere rimasta coinvolta. Sul posto, oltre ai sei mezzi dei pompieri, anche i Carabinieri e i soccorritori del 118.