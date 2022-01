Incendio in un deposito di materiali: intervengono i Vigili del fuoco

L'intervento

I pompieri hanno spento le fiamme che avevano avvolto un capannone a Magenta.

I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, 21 gennaio 2022, per un incendio in via Crivelli a Magenta all'interno di un deposito di materiali.

Le fiamme all'interno del deposito

Sono intervenuti intorno alle 8.30 i Vigili del fuoco volontari di Inveruno insieme ai colleghi di Magenta e di Legnano per domare un incendio scoppiato in via Crivelli a Magenta. Ad andare a fuoco un magazzino di deposito materiali. Sono arrivati sul posto in totale cinque mezzi. Fortunatamente non c'è stato nessun ferito.

Da chiarire le cause dell'incendio

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Magenta. Ancora da chiarire cosa ha scatenato l'incendio che ha bruciato molti degli oggetti presenti nel magazzino.