Incendio in un capannone: allarme rientrato

Allarme nella mattinata di oggi, domenica 15 gennaio, a Seguro, frazione di Settimo Milanese. All'interno di un capannone industriale si è sviluppato infatti un incendio che sembrava avrebbe avuto proporzioni importanti ma che fortunatamente è stato circoscritto in poco tempo.

Le fiamme in via Ampere

Le fiamme sono divampate in un sotterraneo di un'azienda in via Ampere che stocca materiale plastico di cui non si conosceva da subito la pericolosità. Sebbene sia stata attivata una procedura di maxi emergenza, per fortuna non si è reso necessario l'intervento dei sanitari, il 118. Nell'episodio non si sono verificati sinistri né intossicazioni. Arrivati sul posto, infatti, i Vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere in poco tempo l'incendio: si trattava di spazzatura e materiale di risulta.

Le cause del rogo

Quanto alle cause dell'incendio, una volta sul posto invece i pompieri hanno potuto accertare che si trattava di spazzatura e materiale di risulta, che non erano presenti addetti e che le fiamme non si erano propagate. L'emergenza è quindi completamente rientrata.