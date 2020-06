Brucia un macchinario all’interno di un capannone

Incendio in un campo al confine tra Nerviano e Pogliano, sul posto i Vigili del Fuoco.

Una lunga colonna di fumo visibile in tutta la zona. E’ quella che si è osservata questo pomeriggio, sabato 13 giugno 2020, intorno alle 15.45. Proveniva dall’incendio di un macchinario all’interno di un cappannone in via Cantone tra Nerviano e Pogliano Milanese. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che si sono occupati di spegnere le fiamme e mettere l’area in sicurezza. Tanti anche i curiosi che hanno parcheggiato l’auto lungo la carreggiata per vedere cosa stava accadendo.



