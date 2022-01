Incendio in un box: tredicenne finisce in ospedale

Vigili del Fuoco

Le fiamme sono divampate in un box a Corbetta, oggi 27 gennaio 2022.

Intervento dei Vigili del Fuoco poco dopo le 15 di oggi, 27 gennaio 2022, in un box di via D'Annunzio a Corbetta dove sono rimasti intossicati due giovani.

Incendio in un box sotterraneo

I Vigili del Fuoco volontari di Inveruno insieme a quelli di Legnano e di Rho sono intervenuti alle 15.15 per un incendio scoppiato a Corbetta in via D'Annunzio. A prendere fuoco alcuni oggetti di un box sotterraneo dello stabile. I pompieri hanno evacuato il palazzo e domato le fiamme mettendo in sicurezza tutta l'area coinvolta.

Due giovani ragazzi intossicati

L'incendio che ha causato molto fumo ha intossicato anche due giovani, un ventenne e un tredicenne che hanno dovuto ricorrere all'aiuto dei sanitari. Il minorenne è stato trasportato all'ospedale di Magenta per controlli a causa dell'intossicazione.