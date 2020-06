Incendio in un appartamento: pompieri e ambulanza sul posto FOTO

Incendio in un appartamento a Legnano: pompieri e ambulanza sul posto

Nella tarda mattina di oggi, lunedì 22 giugno, i Vigili del fuoco e un’ambualanza della Croce Bianca di Legnano sono intervenuti in via Madonnina del Grappa a Legnano per un incendio in un appartamento al quinto pianto. I pompieri sono intervenuti con un autopompa serbatoio e un’autoscala da Rho e un carro soccorso da Inveruno.

