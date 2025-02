Incendio in un appartamento, donna finisce all'ospedale

Fiamme in un appartamento di via Cavour a Legnano, donna portata all'ospedale in codice giallo.

Incendio in una palazzina di via Cavour

È successo nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 febbraio. L'allarme è scattato intorno alle 2.30 e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento cittadino di via Leopardi e i Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile. Il rogo è scoppiato in un appartamento al primo piano di una palazzina al civico 26: stando ai primi riscontri, le fiamme sarebbero scaturite dal trasformatore di un pc che si era surriscaldato e avrebbero attaccato il tavolo su cui era appoggiato il computer.

Donna portata al Pronto soccorso in codice giallo

Unica occupante dell'alloggio una donna di 42 anni, soccorsa da un'ambulanza della Croce bianca di Legnano. Il personale del 118 l'ha trasportata in codice giallo all'ospedale cittadino per aver inalato i fumi. Non è in pericolo di vita.

Nessun danno strutturale, ma l'alloggio è in diffida

L'appartamento è stato messo in diffida fino al suo ripristino, ma comunque non è stato riscontrato alcun danno strutturale.