Incendio in un appartamento a Parabiago: 12 coinvolti – LE FOTO

Incendio in un appartamento in via Petrarca a Parabiago è quanto successo stamattina, lunedì 24 agosto 2020, intorno alle 5.

Incendio in un appartamento: arrivano i pompieri

In via Petrarca è scattato l’allarme per un incendio, le cui cause sono ancora da accertare, che ha interessato un appartamento di una palazzina. Sul posto è giunto un grande dispiegamento di mezzi dei Vigili del fuoco: un’autopompa e un’autoscala da Rho, un’autopompa da Legnano e due mezzi da Inveruno. In poco tempo i pompieri sono per fortuna riusciti a domare le fiamme.

Un uomo salvato

I Vigili del fuoco hanno anche tratto in salvo la persona che si trovava all’interno della casa. Per lui e per le 12 persone presenti all’interno del palazzo sono stati allertati anche i soccorsi, giunti sul posto con ambulanza e automedica. Sul posto sono state visitate le 12 persone che avrebbero potuto aver respirato monossido di carbonio, ma per fortuna stavano tutti bene. Solo l’uomo presente nell’appartamento andato a fuoco è stato poi portato in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto, per capire le dinamiche dell’incidente, anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano e la Polizia Locale di Parabiago.

