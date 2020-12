Incendio in un’abitazione, donna intossicata FOTO

Incendio in un’abitazione a Castano Primo, donna intossicata. Sul posto l’ambulanza e i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno.

Incendio in un’abitazione

Un principio d’incendio a causa di un problema alla cappa della cucina. E’ quanto successo questo pomeriggio, giovedì 10 dicembre 2020, in un’abitazione in via Lazio a Castano Primo. Intorno alle 16 sul posto sono arrivate l’ambulanza della Croce Bianca insieme ai Vigili del Fuoco volontari di Inveruno con l’autopompa e il carro soccorso. I pompieri hanno iniziato a sedare le fiamme; la padrona di casa si è presentata molto agitata: ha ricevuto le prime cure, era lievemente intossicata dal fumo ma per lei non è stato necessario il trasporto in ospedale: se l’è cavata con uno spavento.

LE FOTO:

