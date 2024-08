Incendio in piazza a Pregnana: casa devastata

Incendio nella notte a Pregnana Milanese in pieno centro cittadino all'1 e 30.

Sei autobotti dei Vigili del Fuoco, provenienti da Rho, Legnano, Inveruno, Corbetta e da Milano hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme che hanno devastato l'appartamento al primo piano di via Marconi 2 e causato danni a negozi e appartamenti vicini fra via Marconi, Piazza della Chiesa e via Roma.

Le fiamme sviluppatesi nella notte hanno completamente distrutto il primo piano dello stabile di via Marconi 2 dove è presente un appartamento, devastato anche il tetto anche della casa vicina. Il rogo e l'acqua per spegnere l'incendio in pieno centro hanno reso inagibile anche bar e locali sottostanti. Stamattina un nuovo intervento dei Vigili del fuoco per fermare nuovi focolai.

Non risultano feriti, solo una leggera intossicazione per il fumo inalato ma senza necessità di trasporto in ospedale. Il rogo, le cui cause sono ancora in fase di definizione, si è sviluppato intorno all'1 e 30. All'interno della casa un uomo, che stava dormendo e che si è svegliato in tempo per uscire prima che fosse troppo tardi. All'arrivo dei pompieri la casa era già totalmente in fiamme.

Sul posto oltre a vigili del fuoco, ambulanza e carabinieri anche l'amministrazione comunale con il vicesindaco Roberto Gadda per valutare la messa in sicurezza dell'area circostante l'immobile incendiato.