Incendio in piazza a Lainate: arrivano i pompieri

Incendio in piazza Borroni a Lainate: è quanto successo nella mattinata di oggi, domenica 23 agosto 2020.

Incendio in piazza: arrivano i soccorsi

Un automezzo dei Vigili del fuoco e, per precauzione, anche un’ambulanza. Questo lo scenario notato da chi stamattina, domenica 23 agosto 2020, stava passando in piazza Borroni a Lainate. I pompieri sono intervenuti in un’abitazione che dà sulla piazza e stanno domando le fiamme proprio in questi minuti. Al momento si sta ricostruendo la dinamica dei fatti.

Seguiranno aggiornamenti.

