Incendio in cucina mentre preparano la cena, paura in un condominio

Incendio in cucina durante la preparazione della cena: paura in una palazzina di Corso Garibaldi a Legnano.

Incendio in cucina

Stavano preparando la cena quando, per cause ancora da accertare, è scoppiato un incendio. E' quando successo la sera di sabato 14 settembre 2014 in un condominio che s i affaccia sulla Corso Garibaldi a Legnano. Erano circa le 23 quando diversi residenti hanno sentito alcuni scoppi e poi visto del fumo. Subito è partita la richiesta di aiuto.

L'intervento

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Vigili del fuoco di Legnano, insieme a quelli volontari di Inveruno. Presente anche un'ambulanza della Croce bianca di Legnano e la Polizia locale. Durante le operazioni di spegnimento delle fiamme - che hanno danneggiato alcuni mobili dell'appartamento da cui è partito l'incendio - i condomini sono stati fatti uscire per poi fare ritorno nei loro appartamenti una volta finito tutto.