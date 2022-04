Incendio in cascina: pompieri al lavoro per ore

Il giorno di Pasquetta

Erano circa le 15 di oggi, lunedì 18 aprile 2022 - giorno di Pasquetta -, quando i Vigili del fuoco e i soccorsi sono stati allertati a causa di un grosso incendio scoppiato alla cascina Casalina di Abbiategrasso per cause ancora da chiarire. A prendere fuoco sono state diverse rotoballe di fieno.

Il lavoro dei pompieri

Tante le squadre dei Vigili del fuoco di Abbiategrasso e dei dintorni che sono arrivati sul posto per domare le fiamme. Oltre a loro, anche un'ambulanza dell'Ata di Zelo per prestare soccorso a una persona, poi portata in ospedale a Magenta in codice verde, per i normali accertamenti. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso. I pompieri hanno lavorato diverse ore per spegnere il rogo e per mettere in sicurezza l'area.