Incendio in cascina: in fumo 70 balle di fieno

Incendio alla Cascina Monella di Inveruno.

Incendio in un fienile: sul posto cinque squadre dei Vigili del fuoco

Il rogo è scoppiato nella mattinata di oggi, martedì 11 ottobre 2022. Le fiamme si sono sprigionate attorno alle 10 alla Cascina Monella di via Don Luigi Sturzo. Ad andare in fumo sono state 70 balle di fieno. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco. Ingenti i danni materiali, ma fortunatamente non si sono registrati feriti né intossicati.