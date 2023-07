Incendio in cascina: arrivano i soccorsi

E' scoppiato nella mattinata di oggi, lunedì 10 luglio 2023, un incendio che ha distrutto un pollaio e la vicina roulotte in cascina Primavera in via Piave a Bareggio.

Incendio in cascina: brucia un pollaio e una roulotte

Il rogo ha interessato un pollaio e una roulotte posizionata proprio accanto. Le cause dovrebbero ricercarsi nell'autocombustione per le temperature molto alte di questi giorni.

Sul posto soccorsi e Polizia Locale

In via Piave sono tempestivamente intervenuti gli agenti del Comando di Polizia Locale di Bareggio e i Vigili del Fuoco, che hanno subito domato le fiamme. In via preventiva sono stati allertati anche i soccorsi per verificare che i proprietari, intervenuti in un primo momento per cercare di spegnare il fuoco, non fossero stati intossicati. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.