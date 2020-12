Incendio in casa nella notte di S.Stefano, anziana e badante salvate dai pompieri FOTO

Incendio in un casa in via Giovannelli a Legnano. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino.

Incendio in casa, salvate

Ad evitare la tragedia sono stati i Vigili del Fuoco di Legnano. Loro a essere prontamente intervenuti sul posto e mettere in salvo l’anziana e la sua badante. Tutto è successo questa mattina, intorno alle 7, in città. In un appartamento al terzo piano, in via Giovannelli, è scoppiato un incendio: a prendere fuoco, per cause ancora da accertare, è stato un divano che si trovava in salotto. Nell’abitazione vi erano la padrona di casa, una donna di 88 anni con problemi di deambulazione, e la badante. Viste le fiamme, le due donne sono riuscite a rifugiarsi su un balcone. Intanto era partita la richiesta di aiuto. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino (con autopompa e autoscala), presente anche il Carro soccorso di Vigili del Fuoco volontari di Inveruno e una squadra dei pompieri di Busto Arsizio, oltre all’ambulanza della Croce Rossa e la Polizia di Stato. Sono stati i pompieri a spegnere il fuoco e a mettere in salvo le due donne.

La badante è stata portato in pronto soccorso in quanto aveva respirato del monossido di carbonio.



TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE