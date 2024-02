Incendio in casa Aler ad Abbiategrasso

La situazione alle case Aler di Abbiategrasso è sotto i riflettori da alcune settimane , ma la situazione non tende a migliorare , anzi dopo i fatti avvenuti nella notte tra domenica e lunedì la tendenza è verso una condizione ormai al limite.

Le ultime notizie che giungono dal quartiere non sono confortanti, infatti questa notte, lunedì 5 febbraio 2024, intorno alle due e mezza, ad Abbiategrasso, nello stabile Aler di via Vivaldi 8, si è sviluppato un incendio doloso nell’ascensore. Una signora si è sentita male, l’ascensore è andato distrutto, i vetri del vano scala sono stati rotti e i locali della portineria sono anneriti.

“Come avevo già segnalato il 1 febbraio- afferma il consigliere regionale del Pd Simone Negri- e ancor prima il 13 gennaio, in seguito a un sopralluogo, la condizione di Via Vivaldi/Boccherini, come quella di via Fusé/Cervi, ha raggiunto un livello di degrado e mancanza di sicurezza insostenibili. Ricordo che quello di questa notte non è il primo caso di incendio. Ce n’era stato uno in via Boccherini 6, in novembre, a meno di 50 metri dallo stabile di via Vivaldi, e gli effetti sono ancora visibili. Il nuovo episodio- sottolinea Negri- desta una grande preoccupazione in tutti noi. La situazione è veramente insostenibile, sia per le tensioni sociali che per il degrado strutturale e richiede un pronto intervento coordinato delle istituzioni ad ogni livello, Aler, Regione e Comune. E’ necessario mettere in sicurezza gli immobili e ripristinare condizioni dignitose, a partire da un’immediata chiusura delle portinerie e dei cancelli”.