Incendio in casa a Lainate

Paura a Lainate per l’incendio in una casa di via Vignola a Lainate.

Incendio a Lainate

Le fiamme si sono propagate all’ora di pranzo di oggi e hanno coinvolto una villetta in via Vignola a Lainate. Il rogo ha danneggiato la parte esterna dell’abitazione. Alta la nuvola di fumo nero, visibile anche a un chilometro di distanza generando molta preoccupazione.

L’intervento dei pompieri

L’incendio ha interessato fortunatamente solo la parte esterna dell’immobile. Grazie anche all’intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco di Garbagnate e di Rho il rogo ha danneggiato solo le mura esterne dell’edificio oltre al materiale presente nell’area.

