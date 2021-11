Incendio in cantina: arrivano i pompieri

A Castano Primo

I Vigili del fuoco volontari di Inveruno sono stati chiamati a seguito di un incendio scoppiato in una cantina a Castano Primo.

Incendio in cantina: la chiamata ai pompieri

Erano circa le 16.20 di oggi, venerdì 5 novembre 2021, quando i Vigili del fuoco volontari di Inveruno sono stati chiamati perché in una cantina di un condominio di via Leonardo Da Vinci di Castano Primo si era verificato un rogo.

Il lavoro dei Vigili del fuoco

Una volta giunti sul posto, i pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il locale. Per fortuna non c'è stato alcun ferito e l'allarme è rientrato.