Incendio in azienda: "Tenete chiuse le finestre"

Settimo Milanese

Incendio in un'azienda di Settimo Milanese. Il sindaco: "Tenete chiuse le finestre"

Incendio in corso a Settimo Milanese in un'azienda di via Fermi 33. Vigili del fuoco al lavoro per spegnere il rogo che sta colpendo il complesso aziendale dove trova sede anche una ditta che si occupa di toner e smaltimento rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. A supporto anche gli agenti della Polizia Locale di Settimo. Non si segnalano persone coinvolte. Il Comune: "Tenete chiuse le finestre".

Forte puzza di bruciato e di plastica in tutta la zona. Il sindaco di Settimo Milanese, Sara Santagostino, ha subito pubblicato una nota sui profili social del Comune: "E' in corso un incendio in via Fermi, i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine sono intervenuti e sul posto. Fortunatamente non si segnalano danni a persone. Non conoscendo la natura del materiale che sta bruciando consigliamo di tenere le finestre chiuse".