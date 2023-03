Un'addetta delle pulizie è stata salvata ieri sera, 14 marzo 2023, all'interno della Euroclone di Pero dopo che era rimasta bloccata in azienda per colpo di un incendio.

Scoppia incendio in azienda: addetta alle pulizie salvata dai pompieri

Erano le 20.15 circa quando è scoppiato un incendio in un armadio dell'impianto elettrico presso gli uffici della Euroclone Spa in via Figino 20/22 a Pero. I Vigili del fuoco hanno messo in salvo l'addetta delle pulizie rimasta bloccata sul balcone a causa del fumo nel vano scala. Sul posto sono arrivati 4 mezzi dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Rho e il 118.