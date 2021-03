Incendio in appartamento, evacuato palazzo

Incendio in un palazzo in via Pastore a Settimo Milanese.

Incendio al settimo piano

E’ accaduto intorno alle 16 e 30. Per cause ancora da stabilire, un incendio si è sviluppato all’interno di un appartamento all’ultimo piano del palazzo in via Pastore 6 a Settimo Milanese. Le fiamme, che sarebbero scaturite dalla cucina, si sono sviluppate in pochi istanti creando una folta coltre di fumo che ha allarmato anche i residenti delle case vicine.

Residenti in strada

Sul posto sono accorsi gli equipaggi dei vigili del fuoco, un’ambulanza e l’automedica. Evacuato l’appartamento, anche gli altri condomini sono stati fatti uscire per sicurezza. I vigili del fuoco, utilizzando l’autoscala, hanno lavorato diversi minuti prima di riuscire a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’appartamento. Oltre alla casa interessata, danneggiato anche il balcone e il tetto dell’edificio. Non risultano al momento feriti.