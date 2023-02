Incendio in abitazione: le persone evacuate ospitate in altri appartamenti Aler

Dopo l'incendio in via Perugino a Parabiago, che ha costretto due famiglie a lasciare le proprie abitazioni, Aler fa sapere che ha provveduto a ospitare entrambe in due alloggi di sua proprietà.

L'incendio in appartamento a Parabiago

Le fiamme avevano creato molto timore per tutti i residenti dello stabile Aler di via Perugino: cosa abbia causato l'incendio è ancora al vaglio dei Vigili del Fuoco, ma Aler sottolinea come quanto accaduto non sia imputabile all'ente.