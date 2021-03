Incendio doloso in un appartamento: ad appiccare il rogo la proprietaria di casa

Incendio doloso in un appartamento di via Cesare Pavese a Lucernate.

AGGIORNAMENTO DELLE 12: A dare fuoco al letto e al materasso è stata la proprietaria di casa. Poco dopo le fiamme hanno interessato tutto l’appartamento. Sul posto a domare il rogo due mezzi dei Vigili del fuoco di Rho, altri due provenienti da Legnano e uno da Inveruno.

Incendio doloso in un appartamento: 30 persone evacuate

Trenta persone in strada per un incendio in un appartamento di via Cesare Pavese a Lucernate, frazione di Rho.

Le fiamme sono divampate intorno alle 10.30 di questa mattina, venerdì 5 marzo. Sul posto i Vigili del fuoco, gli agenti della Polizia locale e i Carabinieri della stazione di Rho. Da una prima sommaria ricostruzione dei fatti sembrerebbe che si tratti di un incendio doloso.

Agenti della Polizia locale e Carabinieri stanno appurando le cause e le dinamiche che hanno causato il rogo. Diversi i danni all’interno dell’appartamento. I vigili del fuoco in questo momento stanno verificando se le parti comune dello stabile e gli altri appartamenti sono agibili.

Anche il sindaco Pietro Romano si è precipitato sul posto per rendersi conto della situazione.