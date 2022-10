Incendio doloso al pollaio dell'Rsa, è caccia ai responsabili

Un gesto ignobile sul quale stanno indagando Vigili del Fuoco e Carabinieri, intervenuti nella notte all'Rsa di Corbetta.

Alcuni ignoti hanno infatti appiccato il fuoco al pollaio della casa di riposo. Un gesto veramente bruttissimo nel quale purtroppo sono morte quattro galline.

A dare la notizia è stato il sindaco Marco Ballarini che, attraverso un lungo post sui suoi canali social, ha spiegato che non ci sarà tolleranza per i responsabili di quanto accaduto.

"Quando pensi di averle viste tutte, è in quell’esatto momento che gli imbecilli riescono sempre a farti ricredere - spiega il primo cittadino - È vero che la stupidità può essere senza limiti, ma qui siamo di fronte ad un reato, un atto criminoso, e la premessa è doverosa per puntualizzare l’accaduto e avvertire gli autori che non c’è e non ci sarà tolleranza, ne verrà considerata una “ragazzata”. Nella notte è stato dato alle fiamme il pollaio della nostra Casa di Riposo di Corbetta. Nel rogo, purtroppo, sono morte 4 galline, mentre le altre sono state salvate appena in tempo da un operatore dei Vigili del Fuoco che ha aperto la porta".

Il sindaco ha infine concluso il suo messaggio con uno sfogo, facendo trasparire tutta la sua amarezza:

"Oltre alla doverosa e ferma condanna per il grave fatto, ovviamente va da se che Carabinieri e Vigili del Fuoco hanno scartato l’autocombustione e stanno indagando per Incendio Doloso. Ai colpevoli di questa violenza senza senso ho poco da dire, se non che presto risaliremo a loro e saranno puniti come meritano. Oggi è toccato al pollaio, ma domani? Domani cosa partorirà, “cari” delinquenti, la vostra mente bacata? Di dar fuoco a tutta la Rsa? Siamo troppo severi? Ben venga, noi come sempre portiamo avanti la tolleranza zero per chi delinque".