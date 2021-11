VILLA CORTESE

E' successo ieri sera, colonna di fumo visibile dalla Sp12. Sul posto i Vigili del Fuoco

Incendio in una ditta di riciclaggio metalli a Villa Cortese.

Incendio di rifiuti

Il fumo è stato visto a molti chilometri di distanza e dai tantissimi automobilisti che stavano transitando sulla Sp12, strada che collega il Legnanese con il Castanese e il Magentino. La sera di ieri, mercoledì 10 novembre 2021, un incendio è scoppiato in una ditta che si occupa di riciclaggio di metalli di Via dell'Industria a Villa Cortese. Le fiamme hanno interessato del materiale metallico che si trovava nel cortile.

L'intervento

Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del Fuoco di Legnano, in supporto anche quelli volontari di Inveruno. Alcuni tecnici si sono messi al lavoro anche guidando gli appositi "ragni". Le fiamme sono state sedate. Non si è registrato nessun ferito. Al momento dell'arrivo dei pompieri sul posto, nell'azienda non vi era nessuno.