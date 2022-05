Incendio in ditta, pompieri al lavoro

TURBIGO

E' successo in via Villoresi, fiamme spente dai Vigili del fuoco volontari di Inveruno

Incendio in una ditta di Turbigo.

Incendio in ditta

Fumo e fiamme da una ditta. Momenti di paura quelli che si sono vissuti nella mattinata di ieri, mercoledì 18 maggio 2022, a Turbigo. Intorno alle 10 è stato infatti segnalato un incendio all'interno di un'azienda di via Villoresi, ditta che lavora le pelli. A prendere fuoco, per motivi ancora da accertare, era stato un filtro per la depurazione delle polveri.

L'intervento

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari di Inveruno che si sono subito messi al lavoro. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono durante circa un'ora. Tanto il fumo sprigionato dalle fiamme, nessun ferito nè intossicato.