Incendio nella discoteca, paura nella notte

Incendio nella notte ai danni della discoteca "La Villa" di Cerro Maggiore.

Incendio nella famosa discoteca

Una notte decisamente movimentata quella appena trascorsa. Erano circa le 2 quando è stato lanciato l'allarme per le fiamme notate all'interno della famosa discoteca "La villa" che si trova in via don Gnocchi a Cerro Maggiore, locale che sorge a lato dell'autostrada A8. Dalle prime informazioni, le fiamme avrebbero interessato alcuni locali interni del resort.

L'intervento

Dopo pochi istanti sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Legnano insieme ai Vigili del fuoco, che si sono adoperati per lo spegnimento dell'incendio. I militari stanno conducendo le indagini di rito per capire l'esatta causa dell'accaduto.