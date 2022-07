Incendio di sterpaglie, 350 metri quadri di verde in fumo

Incendio ieri pomeriggio, 12 luglio 2022, in via Gramsci a Magnango: ad andare in fumo sterpaglie lungo la strada.

Incendio di sterpaglie, intervengono i Vigili del Fuoco

Ancora fuoco e quello che rimane di erba secca e piante andate in fumo: le conseguenze dell'estrema siccità continuano ad alimentare roghi su tutto il territorio lombardo. Ieri a prendere fuoco a Magnago sono state alcune sterpaglie a bordo strada: circa 350 metri quadrati di verde, se così si può definire, sono bruciati. L'incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco volontari di Inveruno senza conseguenze per la circolazione.