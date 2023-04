Incendio nel contatore elettrico

Contatore elettrico in fiamme, spavento ad Arconate.

Incendio al contatore elettrico

A prendere fuoco è stato un contatore elettrico. E' quanto accaduta la mattina di oggi, lunedì 24 aprile 2023, ad Arconate. Erano circa le 11 quando in via Bonvesin de La Riva le fiamme si sono sviluppate da un contatore elettrico all'esterno della strada. Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati alcuni passanti che, dopo i primi momenti di grande spavento, hanno lanciato l'allarme chiedendo l'intervento dei pompieri.

L'intervento

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Vigili del fuoco volontari di Inveruno: loro ad aver domato le fiamme e a spegnere l'incendio partito, come detto, dal rilevatore elettrico che dava sulla strada. Poi l'arrivo dei tecnici Enel per la sostituzione del contatore. Non si sono registrati danni particolar nè persone rimaste ferite dallo sprigionarsi delle fiamme.