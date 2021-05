Incendio in centro città? No, era il fumogeno dell’antifurto

Incendio in corso Magenta a Legnano? Falso allarme a causa dell’allarme scattato per errore in un negozio.

Incendio in centro, ma era il fumogeno

Quando alcuni passanti hanno visto quel fumo uscire dal negozio di occhiali hanno subito pensato che all’interno vi fossero delle fiamme. Così hanno subito lanciato l’allarme. E’ quanto successo nel pomeriggio di oggi, martedì 25 maggio 2021, nel pieno centro di Legnano. Intorno alle 15 del fumo ha iniziato infatti a fuoriuscire dal negozio che si affaccia su corso Magenta. Da qui la richiesta di aiuto.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, insieme a loro anche un’ambulanza della Croce Bianca di Legnano pronta a intervenire nel caso vi fossero dei feriti. Pochi istanti dopo la situazione si è fatta più chiara: di fiamme non ve ne erano, il fumo era quello proveniente dal fumogeno dell’antifurto del negozio azionato accidentalmente.