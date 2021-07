Incendio in una casa, zona invasa dal fumo

Incendio in un'abitazione a Rescaldina, sul posto i Vigili del Fuoco.

Incendio in una casa, fumo in tutta la zona

Il fumo ha invaso tutta la zona. Tanto che i residenti sono scesi per strada per capire cosa stesse succedendo. E' quanto successo la mattina di oggi, mercoledì 28 luglio 2021, in via Lombardia a Rescaldina. Erano circa le 7 quando un incendio si è sviluppato all'interno di un'abitazione.

L'intervento

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Legnano, con due mezzi. Insieme a loro anche un'ambulanza della Croce Rossa. I pompieri hanno dato inizio (e poi concluso) le operazioni di spegnimento del fuoco. Non si sono registrati feriti.