Incendio in una casa di corte nella notte

NERVIANO

E' successo in via Tonale; sul posto i carabinieri, ambulanza e Vigili del fuoco

Incendio in una casa di corte a Villanova, frazione di Nerviano: sul posto carabinieri, ambulanza e Vigili del fuoco.

Incendio nella notte

Le fiamme sono state viste in tutta la zona, così come il fumo. E' l'incendio avvenuto questa notte in via Tonale, a Villanova, frazione di Nerviano. Erano circa le 3.30 quando sono divampate le fiamme. A bruciare era il tetto di un'abitazione di corte, a causa di un problema accidentale avvenuto nella canna fumaria. In pochi istanti è partita la richiesta di aiuto.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di Nerviano, l'ambulanza della Croce rossa giunta in codice giallo oltre ai Vigili del fuoco di Rho e con quelli del distaccamento di Legnano in supporto. Le fiamme sono state spente in poco tempo.