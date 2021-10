Incendio alle Cantoni, individuato e denunciato l'autore

LEGNANO

La Polizia di Stato ha rintracciato l'uomo che aveva appiccato le fiamme a un cassonetto della carta facendo temere per il palazzo vicino

Incendio alle Cantoni di Legnano, la Polizia di Stato ha rintracciato e denunciato il colpevole.

Incendio in centro

L'1 ottobre 2021 le fiamme si erano sviluppate nell'area Cantoni di Legnano, in pieno centro. Era notte. A fuoco era andato un cassonetto della carta che si trovava in via Dei Tessitori. Un rogo che era stato notato da alcuni passanti e che aveva interessato anche il rivestimento di una parte del palazzo vicino. A evitare il peggio erano stati i Vigili del Fuoco di Legnano, prontamente arrivati sul posto.

Ecco chi è stato

Da subito erano partite le indagini da parte del commissariato della Polizia di Stato guidato dal vice questore aggiunto Umberto D'Auria che ha affidato il compito di trovare il responsabile alla Squadra investigativa. E i poliziotti hanno individuato l'autore del rogo: si tratta di un uomo, residente in zona, che è stato denunciato.