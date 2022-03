Incendio nei boschi del Ticino, distrutti 6mila metri quadrati di verde

TURBIGO

Sul posto i Vigili del fuoco volontari di Inveruno, tre ore di lavoro per domare le fiamme

Incendio nei boschi di Turbigo, sul posto i Vigili del fuoco volontari di Inveruno.

Incendio in località Tre Salti

Un vasto incendio nei boschi di Turbigo, per la precisione quelli che costeggiano il Ticino. E' successo nel pomeriggio di ieri, domenica 13 marzo 2022, in località Tre Salti, dove le fiamme hanno spazzato via ben 6mila metri quadrati di verde. Le fiamme, intorno alle 16, sono state notate da alcuni passanti, che hanno subito capito di essere di fronte a qualcosa di grave.

L'intervento

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Vigili del fuoco volontari di Inveruno con 3 mezzi e 9 uomini, in loro ausilio anche 3 mezzi del Parco del Ticino. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono durante circa 3 ore, coi pompieri impegnati fino alle 19. Si indaga sulle cause del rogo.

LE FOTO: