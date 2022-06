Incendio su un balcone, paura in un palazzo

Incendio sul balcone di una palazzina a Canegrate.

Fiamme dal balcone

Tutto è successo in pochi istanti. Quelle fiamme che si sono sprigionate dal balcone di un palazzo, i residenti che cercando e riescono a sedare la maggior parte dell'incendio e poi l'arrivo dei Vigili del fuoco. Notte movimentata quella appena trascorsa a Canegrate. L'incendio proveniva da un balcone (per cause ancora da accertare) di un palazzo che si affaccia su Piazza Unità d'Italia.

L'intervento

I primi a intervenire sono stati i residenti che sono riusciti a sedare gran parte delle fiamme. Intanto sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di Legnano che hanno completato l'opera mettendo tutto in sicurezza. Sul posto anche l'ambulanza della Croce rossa. Ma tutto è finito per il meglio, senza feriti nè intossicati. Presente anche una pattuglia dei Carabinieri.